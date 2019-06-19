Бесследно исчезнувшего пациента великолукской больницы разыскивают полицейские (ФОТО)

Разыскивается 36-летний Виктор Касьянов, который 30 мая нынешнего года ушёл из больницы в Великих Луках и бесследно исчез. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Разыскивается 36-летний Виктор Касьянов, который 30 мая нынешнего года ушёл из больницы в Великих Луках и бесследно исчез. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Его рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.
Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Касьянова, полицейские просят обратиться по телефонам: +7(953)2474576, +7(911)8833883 или 02.