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Происшествия

Бесследно исчезнувшего пациента великолукской больницы разыскивают полицейские (ФОТО)

19 июня 2019 года, 10:29

Разыскивается 36-летний Виктор Касьянов, который 30 мая нынешнего года ушёл из больницы в Великих Луках и бесследно исчез. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция просит помочь в поисках Виктора Касьянова.
Полиция просит помочь в поисках Виктора Касьянова.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Проживает пропавший мужчина в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая в 18.00, когда он шел по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Его рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Касьянова, полицейские просят обратиться по телефонам: +7(953)2474576, +7(911)8833883 или 02.

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