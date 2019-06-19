Десятки дополнительных контейнеров для мусора установят в Пскове на время Ганзейских дней

Более шестидесяти дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзейских дней установит в Пскове компания «Экопром». Об этом пишет Псковское агентство информации.
Более шестидесяти дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзейских дней установит в Пскове компания «Экопром». Об этом пишет Псковское агентство информации.
«В праздничной зоне №1 – в центре Пскова – вывоз отходов будет происходить в ежедневно с общедоступных площадок», - сказал он.
Территории ограничения движения транспортных средств на Ганзейские дни с 26 по 30 июня.
Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове в рамках Международных Ганзейских дней Нового времени пройдет Международный фестиваль средневековой культуры «Псковская Ганза».