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Общество

Десятки дополнительных контейнеров для мусора установят в Пскове на время Ганзейских дней

19 июня 2019 года, 10:08

Более шестидесяти дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзейских дней установит в Пскове компания «Экопром». Об этом пишет Псковское агентство информации.

50 контейнеров будут объемом 1,1 м³, а 15 – объемом 8 м³.
50 контейнеров будут объемом 1,1 м³, а 15 – объемом 8 м³.
Фото Андрея Степанова.
По словам директора компании - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергея Пайста, уже определены места и точки для размещения контейнеров и бункеров. Вывозиться они будут в ежедневном режиме.

«В праздничной зоне №1 – в центре Пскова – вывоз отходов будет происходить в ежедневно с общедоступных площадок», - сказал он.

Десятки дополнительных контейнеров для мусора установят в Пскове на время Ганзейских дней

Территории ограничения движения транспортных средств на Ганзейские дни с 26 по 30 июня.


Директор компании также добавил, что вывозить мусор в основном будут в ночное время, когда откроют движение для спецтехники. Объем задействованной в вывозе отходов техники – 7 единиц.

Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове в рамках Международных Ганзейских дней Нового времени пройдет Международный фестиваль средневековой культуры «Псковская Ганза».

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