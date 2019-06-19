Готовность города к Ганзейским дням обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 19 июня, в 15.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, посвященная Международному фестивалю средневековой культуры «Псковская Ганза».
Во вторник, 19 июня, в 15.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, посвященная Международному фестивалю средневековой культуры «Псковская Ганза».
- Голышев Александр Иванович, Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области;
- Дубровская Наталия Петровна, директор Государственного музея-заповедника «Изборск»;
- Лукьянов Олег Игоревич, председатель общественной организации «Тульский городской молодёжный клуб исторической реконструкции;
- Колпаков Максим Юрьевич, руководитель клуба исторической реконструкции «Усадьба»;
- Колесников Борис Владимирович, руководитель клуба исторической реконструкции «Плесковград»;
- Бойчук Александр Сергеевич, руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса»;
- Бухаров Игорь, руководитель Псковского отделения клуба исторической реконструкции «Русская дружина».
Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове в рамках Международных Ганзейских дней Нового времени пройдет Международный фестиваль средневековой культуры «Псковская Ганза».