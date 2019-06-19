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Общество

Аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России может появиться в Пскове

19 июня 2019 года, 09:25

Губернатор Михаил Ведерников предложил создать на базе ПсковГУ аналитический центр по развитию технологического предпринимательства в России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников предложил запустить работу аналитического центра на базе ПсковГУ.
Михаил Ведерников предложил запустить работу аналитического центра на базе ПсковГУ.
Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «Деловая Россия».
Глава региона считает, что в Псковской области не достает единой федеральной структуры, которая бы координировала весь процесс поддержки технологического предпринимательства, и ее создание – одна из приоритетных задач.

«Нет сомнений, что технологическое предпринимательство – одно из якорных направлений, которое поможет России войти в пятерку крупнейших экономик мира», - сказал Михаил Ведерников 18 июня на втором заседании рабочей подгруппы «Технологическое предпринимательство» рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного Совета Российской Федерации в Москве.

Для этого, по словам губернатора, необходимо провести серьезную аналитическую работу и сформировать дорожную карту и подробную пошаговую программу, которая объединит все идеи в единый документ.

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