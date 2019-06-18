Парабадминтонисты Эдуард Барканов и Екатерина Огинская привезли в Пскове сразу пять медалей

В ушедшую неделю спортсмены школы высшего спортивного мастерства Псковской области добились новых успехов на всероссийских и международных соревнованиях.
Так, псковские парабадминтонисты Эдуард Барканов и Екатерина Огинская привезли сразу пять медалей — всех видов достоинства с чемпионата России, прошедшего по традиции в Новочебоксарске. В нем приняли участие 85 спортсменов из 18 регионов страны. Эдуард Барканов в одиночном и парном мужском разряде завоевал бронзовые медали. Екатерина Огинская в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль, в парном женском разряде — серебряную, в смешанном парном разряде — золотую.
Другая псковская спортсменка с ПОДА — Александра Васильева на открытом чемпионате в Польше по настольному теннису заняла третье место в одиночном разряде. На данный момент воспитанница Александра Меля занимает шестую строчку в мировом рейтинге ITTF.
Между тем в подмосковном Игнатово состоялись Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового союза России. Псков представляли спортсменки Центра спортивной подготовки Анна Веселова, Маргарита Семёнова и Дарья Васильева. Лучше всех отстрелялась великолучанка, подопечная Ольги Чернобровкиной, Анна Веселова. Она завоевала бронзовую медаль в упражнении пятизарядный пневматический пистолет (ППП). Соревнование проходило в зачет Кубка России.
У Барканова и Огинской есть все шансы войти в состав сборной страны на ЧМ в Базеле.
Фото Екатерины Огинской.
Кроме того отметим, что завоевавший две золотые медали на Большой Московской регате в первых числах июня гребец-академист Александр Матвеев сейчас находится на тренировочной базе сборной команды страны в Новгородской области. На Валдае сын и подопечный бронзового призера в Атланте Сергея Матвеева готовится к чемпионату страны на стыке июня и июля в Москве в Крылатском. Он станет для него контрольным стартом перед поездкой на первенство мира до 23 лет, которое пройдет уже в конце июля в Сарасоте, США.