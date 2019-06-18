Парабадминтонисты Эдуард Барканов и Екатерина Огинская привезли в Пскове сразу пять медалей

В ушедшую неделю спортсмены школы высшего спортивного мастерства Псковской области добились новых успехов на всероссийских и международных соревнованиях.

Так, псковские парабадминтонисты Эдуард Барканов и Екатерина Огинская привезли сразу пять медалей — всех видов достоинства с чемпионата России, прошедшего по традиции в Новочебоксарске. В нем приняли участие 85 спортсменов из 18 регионов страны. Эдуард Барканов в одиночном и парном мужском разряде завоевал бронзовые медали. Екатерина Огинская в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль, в парном женском разряде — серебряную, в смешанном парном разряде — золотую.

Другая псковская спортсменка с ПОДА — Александра Васильева на открытом чемпионате в Польше по настольному теннису заняла третье место в одиночном разряде. На данный момент воспитанница Александра Меля занимает шестую строчку в мировом рейтинге ITTF.