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Спорт

Бесплатный мастер-класс по йоге проведут для жителей Пскова 20 июня в «Простории»

18 июня 2019 года, 16:33

В четверг, 20 июня, в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» на втором этаже пройдет торжественное открытие Международного дня йоги, участником которого станет третий секретарь посольства Индии господин Ришабх Део. Об этом «Псковской правде» в областном комитете по спорту.

Мастер-класс для участников мероприятия проведет преподаватель йоги Культурного центра имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве госпожажа Савита Хариш.

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к празднику йоги. Начало в 19.00. Вход свободный.

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