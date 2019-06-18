Опубликовано расписание «Ласточки» из Пскова в Печоры на время Ганзейских дней

На время 39-х Международных Ганзейских Дней с 27 по 30 июня будет запущен электропоезд «Ласточка» между Псковом и Печорами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На время 39-х Международных Ганзейских Дней с 27 по 30 июня будет запущен электропоезд «Ласточка» между Псковом и Печорами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Напомним, договоренность о продлении маршрута «Ласточки» из Петербурга в Псков до Печор достигнута губернатором Михаилом Ведерниковым с руководством ОАО «РЖД» в феврале этого года.