Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Опубликовано расписание «Ласточки» из Пскова в Печоры на время Ганзейских дней

18 июня 2019 года, 16:26

На время 39-х Международных Ганзейских Дней с 27 по 30 июня будет запущен электропоезд «Ласточка» между Псковом и Печорами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отправление утром из Пскова в 9.00. Время в пути составит 40 минут. Обратно в Псков можно будет уехать в 10.20. «Ласточка» будет делать две остановки: на станциях «Моглин» и «Новоизборск».

Вечером поезда из Пскова будет отправляться в 22.50. Из Печор в обратном направлении можно будет уехать в 00.10.

Напомним, договоренность о продлении маршрута «Ласточки» из Петербурга в Псков до Печор достигнута губернатором Михаилом Ведерниковым с руководством ОАО «РЖД» в феврале этого года. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Парабадминтонисты Эдуард Барканов и Екатерина Огинская привезли в Пскове сразу пять медалей
Бесплатный мастер-класс по йоге проведут для жителей Пскова 20 июня в «Простории»
Михаил Ведерников обсудил развитие регионов в правительстве России
Псковские кузнецы начали работу над колоколом для сквера Народовластия
Хор из Канады выступит 8 августа в Большом концертном зале Псковской филармонии
Шесть фильмов поборются за главный приз Международного кинофестиваля в Пскове
Псковская журналистка находится в тяжелом состоянии после ДТП в Петербурге
Известна личность мужчины, который выстрелил в грудь ребёнку в Великих Луках
Спортивный инвентарь для профессионалов закупят в Центр спортивной подготовки Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Транспорт
22 мая 10:19

Едем без денег

С 20 мая во всех автобусах Пскова можно расплатиться банковской картой. Какие еще нововведения ждут пассажиров общественного транспорта

Транспорт
25 февраля 17:01

Прямиком в Петрозаводск

«Ласточку» по новому маршруту проводили с перрона в Пскове

Транспорт / Автопарк
10 декабря 14:12

Вылечить автопарк

14 вопросов о работе «Псковпассажиравтотранса» новому руководителю Николаю Киянцу