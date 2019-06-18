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Политика / Власть

Михаил Ведерников обсудил развитие регионов в правительстве России

18 июня 2019 года, 16:17

Участи в заседании правительственной комиссии по региональном развитию в России принял участие губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 18 июня. Совещание прошло под руководством вице-премьера Виталия Мутко.


Фото Сергея Герасимова
Одним из вопросов работы комисии стало исполнение федерального бюджета в части выделения средств на нацпроекты.

В 2019 году регионы России получат 2,3 млрд рублей, из которых 594 млрд — на нацпроекты, отметил Виталий Мутко.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников активно выстраивает работу с правительством, требуя от своих подчиненных работы по попаданию Псковской области в максимальное число национальных и федеральных проектов.

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