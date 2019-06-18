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Общество / Важная дата

Псковские кузнецы начали работу над колоколом для сквера Народовластия

18 июня 2019 года, 15:50

К изготовлению символического колокола приступили на Псковском кузнечном дворе. Скульптура будет установлена в сквере Народовластия на пересечении улиц Поземского, Труда и Волкова в Пскове. Все работы оплачиваются средствами депутатов Псковского областного Собрания.

Председатель Собрания Александр Котов побывал на кузнечном дворе, где пообщался с мастерами.

Кузнецы Александр Вишняков и Владимир Беженар показали, как технологически выглядит процесс и продемонстрировали нижний пояс будущей композиции, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Для создания колокола мастера используют около ста заранее заготовленных полосок металла. Общий вес композиции составит одну тонну.

Колокол будет
Фото Марии Овсяник / пресс-служба Псковского областного Собрания
Автор идеи Владимир Шуляковский постоянно находится в контакте с мастерами.

Александр Котов обещал мастерам приехать через 2-3 недели, когда будет готова основа будущей композиции и в ней будет «читаться» колокол.

Идея установки символического вечевого колокола родилась у депутатом областного Собрания накануне 25-летия регионального парламента. Решение разместить его именно в этом сквере не случайно: 10 лет назад депутаты заложили здесь аллею.

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