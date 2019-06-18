Псковские кузнецы начали работу над колоколом для сквера Народовластия

К изготовлению символического колокола приступили на Псковском кузнечном дворе. Скульптура будет установлена в сквере Народовластия на пересечении улиц Поземского, Труда и Волкова в Пскове. Все работы оплачиваются средствами депутатов Псковского областного Собрания.

Председатель Собрания Александр Котов побывал на кузнечном дворе, где пообщался с мастерами.

Кузнецы Александр Вишняков и Владимир Беженар показали, как технологически выглядит процесс и продемонстрировали нижний пояс будущей композиции, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Для создания колокола мастера используют около ста заранее заготовленных полосок металла. Общий вес композиции составит одну тонну.