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Культура

Хор из Канады выступит 8 августа в Большом концертном зале Псковской филармонии

18 июня 2019 года, 14:46

Хор из Канады 8 августа выступит с псковским симфоническим оркестром на сцене Большого концертного зала филармонии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гости из Канады исполнят совместно с Псковским симфоническим оркестром «Реквием» русского композитора Осипа Козловского (1757 – 1831) и «Три русские песни» Сергея Рахманинова (1873 – 1943).

Первое произведение хор впервые представил в Канаде в этом году. Исследователи восстановили партитуру «Реквиема» с единственной сохранившейся записи, сделанной хором и оркестром Министерства культуры СССР. Солировать будут Екатерина Кудрявцева (сопрано), Анна Холмовская (меццо-сопрано), Константин Степанов (тенор), Алексей Комаров (баритон). Псковским симфоническим оркестром будет руководить главный дирижер Николай Хондзинский.

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