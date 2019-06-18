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Происшествия

Псковская журналистка находится в тяжелом состоянии после ДТП в Петербурге

18 июня 2019 года, 12:57

Журналистка ГТРК «Псков» Регина Кадырова попала в ДТП в Санкт-Петербурге и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Состояние псковички оценивают как тяжелое.
Фото с личной страницы Регины Кадыровой ВКонтакте.
Девушка попала под колеса автомобиля на Воскресенской набережной возле дома №20. Авария произошла около двух часов ночи 15 июня.

По словам очевидцев, Регина Кадырова вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Неожиданно появившееся такси сбило девушку. Сейчас она находится в отделении реанимации Мариинской больницы Петербурга.

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