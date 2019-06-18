Псковская журналистка находится в тяжелом состоянии после ДТП в Петербурге

Журналистка ГТРК «Псков» Регина Кадырова попала в ДТП в Санкт-Петербурге и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Журналистка ГТРК «Псков» Регина Кадырова попала в ДТП в Санкт-Петербурге и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет Псковское агентство информации.
По словам очевидцев, Регина Кадырова вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Неожиданно появившееся такси сбило девушку. Сейчас она находится в отделении реанимации Мариинской больницы Петербурга.