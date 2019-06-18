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Культура

Шесть фильмов поборются за главный приз Международного кинофестиваля в Пскове

18 июня 2019 года, 13:00

Стали известны фильмы, которые поборются за главный приз Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фильмы-участники представляют шесть стран:

- Картина «Дорис» (Голландия);

- «Зона 261» (Швеция);

- «Удачи тебе, ворчун» (Финляндия);

- «Товарищ ребенок» (Эстония);

- «Кольцо Намея» (Латвия и Великобритания);

- «Лёд» (Россия).

Председателем жюри кинофестиваля станет киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств России, дважды лауреат премии «Ника» Армен Медведев.

Помогут в выборе лучшего фильма актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия), актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия).

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