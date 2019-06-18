Шесть фильмов поборются за главный приз Международного кинофестиваля в Пскове

Стали известны фильмы, которые поборются за главный приз Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Фильмы-участники представляют шесть стран:
- Картина «Дорис» (Голландия);
- «Зона 261» (Швеция);
- «Удачи тебе, ворчун» (Финляндия);
- «Товарищ ребенок» (Эстония);
- «Кольцо Намея» (Латвия и Великобритания);
- «Лёд» (Россия).
Председателем жюри кинофестиваля станет киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств России, дважды лауреат премии «Ника» Армен Медведев.
Помогут в выборе лучшего фильма актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия), актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия).