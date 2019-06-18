Спортивный инвентарь для профессионалов закупят в Центр спортивной подготовки Псковской области

С начала года Центр спортивной подготовки Псковской области, являющийся ресурсной организацией для спортсменов-сборников региона, опубликовал на сайте госзакупок три извещения, связанных с приобретением узкопрофильного спортивного инвентаря высокого класса для лучших псковских спортсменов.

Так, уже завершились конкурсные процедуры по приобретению пневматического пистолета. За него заплатят не более 168 300 рублей из областного бюджета. Псковским стрелкам купят пятизарядный пистолет спортивный пневматический с редуктором, полуавтоматический с возможностью холостого выстрела. Скорость пули: не менее 160 м/с. Ствол должен быть стальной, нарезной с тремя отверстиями сверху для дополнительной стабилизации оружия во время выстрела.

Кроме того, ЦСП планирует улучшить материально-техническую базу гребцов-байдарочников. Им планируют приобрести лодку-одиночку стоимостью до 424 тысяч рублей. Для отделения параспорта разыскивается кресло-каталка спортивного типа за полмиллиона рублей. Эти две закупки объявлены, но пока не состоялись.