Блогеры о Пскове: Идёшь по набережной и какое-то курортное ощущение появляется

За последние два года город здорово изменился, стал более уютным. Такое мнение на прошедшей в «Псковской правде» пресс-конференции высказал блогер Дмитрий Носорев-Шилов.

- Последний раз я здесь был два года назад, - сказал он. – Стало уютнее. Может, тогда мы были весной и попали в межсезонье, а теперь лето, поэтому так. Идешь по набережной в окружении людей, и какое-то курортное ощущение появляется. А еще здесь закаты потрясающие.

Блогеры вместе с коллегами и журналистами путешествуют на автомобилях по 11 регионам «Серебряного ожерелья России», в соцсетях рассказывают о своих путешествиях и о туристической инфраструктуре. Сейчас проходит третья экспедиция, в ходе которой ее участники посетили Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области.

- Мы уже целую неделю в Псковской области. Как минимум неделю нужна, чтобы рассмотреть все в регионе, только на Пушкинские Горы нужен день, – отметил блогер Павел Прокофьев.