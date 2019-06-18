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Происшествия

Пожизненный срок грозит латвийцу, который пытался провезти в Пскове более 120 килограммов наркотиков

18 июня 2019 года, 09:58

Гражданина Латвийской Республики привлекли к уголовной ответственности в Пскове за контрабанду крупной партии наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что ночью 9 февраля минувшего года этот мужчина пытался провезти на территорию России 122 килограмма гашиша, но был остановлен таможенниками в Печорском районе.

Обследовав автомобиль, правоохранители обнаружили спрятанные в тайнике багажного отсека наркотики.

Мужчине за свое преступление грозит пожизненное лишение свободы.

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