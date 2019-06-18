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Культура

Фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой открылась в Пскове

18 июня 2019 года, 09:37

Фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой из Печор под названием «У окраины Псковской земли» открылась в Пскове (улица Некрасова, дом 10). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

На фотоэкспозиции представлено более 22 фоторабот автора из серии «Взгляд», «Деревенский свет», «Сетомаа. Портреты»,«Сетомаа. Семейные встречи», «Настроение радости» и «Духовные смыслы».

В своём фототворчестве автор уделяет особое внимание личности человека, стремится раскрыть внутренний мир и передать эмоционально-духовное состояние героев своих фотоисторий.

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