МЧС назвало безопасными больше половины пляжей в Псковской области

Из 24 пляжей, состоящих на учёте в Псковской области, после технического освидетельствования 19 допущены к эксплуатации. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.