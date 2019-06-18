МЧС назвало безопасными больше половины пляжей в Псковской области

Из 24 пляжей, состоящих на учёте в Псковской области, после технического освидетельствования 19 допущены к эксплуатации. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.
1. Городской пляж, Псков, река Великая (в устье реки Мирожка);
2. Центр загородного отдыха «Лукоморье» Печорский район, деревня Молочково-Дубинец, Псковское озеро;
3. База отдыха «Кривск», Печорский район, деревня Кривск, Псковское озеро;
4. Загородный отель «Плесков», Печорский район, урочище Анохова губа, Псковское озеро;
5. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, поселок Ямм, озеро Ужинское;
6. База отдыха «Чудское подворье», Гдовский район, деревня Спицино, Чудское озеро;
7. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;
8. Детский санаторий «Гороховое озеро», Островский район, озеро Гороховое;
9. Городской пляж, Остров, озеро Гороховое;
10. Городской пляж, Великие Луки, река Ловать;
11. Детский оздоровительный лагерь «Космос», Великолукский район, деревня Урицкое, озеро Урицкое;
12. Центр реабилитации линейных бригад «Маево», Новосокольнический район, поселок Антропково, озеро Смертное;
13. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое;
14. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, деревня Холюны, озеро Зверино;
15. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», Невельский район, деревня Гололобы, озеро Болоздынь;
16. Детский оздоровительный лагерь «Звездный», Невельский район, поселок Опухлики, озеро Большой Иван;
17. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, деревня Гололобы, озеро Болоздынь;
18. Детский оздоровительный лагерь «Ленок», Невельский район, деревня Прудок, озеро Прудок;
19. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, поселок Опухлики, озеро Малый Иван.