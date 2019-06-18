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Общество

МЧС назвало безопасными больше половины пляжей в Псковской области

18 июня 2019 года, 09:14

Из 24 пляжей, состоящих на учёте в Псковской области, после технического освидетельствования 19 допущены к эксплуатации. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.

СПИСОК ПЛЯЖЕЙ

1. Городской пляж, Псков, река Великая (в устье реки Мирожка);

2. Центр загородного отдыха «Лукоморье» Печорский район, деревня Молочково-Дубинец, Псковское озеро;

3. База отдыха «Кривск», Печорский район, деревня Кривск, Псковское озеро;

4. Загородный отель «Плесков», Печорский район, урочище Анохова губа, Псковское озеро;

5. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, поселок Ямм, озеро Ужинское;

6. База отдыха «Чудское подворье», Гдовский район, деревня Спицино, Чудское озеро;

7. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;

8. Детский санаторий «Гороховое озеро», Островский район, озеро Гороховое;

9. Городской пляж, Остров, озеро Гороховое;

10. Городской пляж, Великие Луки, река Ловать;

11. Детский оздоровительный лагерь «Космос», Великолукский район, деревня Урицкое, озеро Урицкое;

12. Центр реабилитации линейных бригад «Маево», Новосокольнический район, поселок Антропково, озеро Смертное;

13. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое;

14. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, деревня Холюны, озеро Зверино;

15. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», Невельский район, деревня Гололобы, озеро Болоздынь;

16. Детский оздоровительный лагерь «Звездный», Невельский район, поселок Опухлики, озеро Большой Иван;

17. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, деревня Гололобы, озеро Болоздынь;

18. Детский оздоровительный лагерь «Ленок», Невельский район, деревня Прудок, озеро Прудок;

19. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, поселок Опухлики, озеро Малый Иван.

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