Лучшие спортсмены по итогам фестиваля ГТО в Пушгорах отправятся на отдых в «Артек»

С 18 по 20 июня в Пушкинских Горах пройдёт ежегодный областной летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В соревнованиях примут участие школьники в возрасте 11-15 лет (III-IV ступени ВФСК ГТО) из различных муниципалитетов Псковской области. Допускаются к соревнованиям только участники, награжденные серебряными и золотыми знаками отличия Комплекса ГТО.

В программу фестиваля входят: бег 60 метров, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), метание мяча, стрельба, бег 1500 метров (III возрастная ступень) и 2000 метров (IV ступень), прыжок в длину с места, а также тестирование уровня знаний в области физической культуры и спорта и творческий конкурс.

По итогам фестиваля будет сформирована сборная команда области, которая примет участие во всероссийском этапе фестиваля. Он пройдет в Крыму в «Артеке», в октябре-ноябре 2019 года.