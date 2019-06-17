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Культура

На фермерский фестиваль «Сыр и пряник» в Бебешкино приглашают жителей Псковской области

17 июня 2019 года, 16:13

Фермерский фестиваль «Сыр и пряник» пройдет в печорской деревне Бебешкино 6 и 7 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы фестиваля.

Гостей фестиваля ждут торговые ряды с сырами, пряниками, мясными и рыбными деликатесами, домашним квасом и соками, а также фруктовыми и ягодными угощениями.

Кроме того, подготовлена большая концертная программа, в которой будут танцы, барабаны, песни, хороводы, гусли и балалайки.

Фестиваль начнётся 6 июля в 12.00 и продлится до полудня следующего дня.

«Голодным никто не останется!» – обещают организаторы праздника.

Отметим, что специальным гостем фестиваля станет один из лучших российский сыроделов и успешный бизнесмен Олег Сирота.

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