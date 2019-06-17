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Пресс-центр / Анонсы

Известные блогеры поделятся своими впечатлениями от Пскова на пресс-конференции

17 июня 2019 года, 14:19

Во вторник, в 10.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, гостями которой станут представители блог-тура Павел Прокофьев и Дмитрий Носорев-Шилов. Блогеры, которые в в феврале отправились в путешествие по 11 регионам России, поделятся впечатлениями от увиденного в Пскове и Псковской области.

Отметим, что до конца года они организуют более девяти экспедиций по Серебряному ожерелью России.

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

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