Известные блогеры поделятся своими впечатлениями от Пскова на пресс-конференции

Во вторник, в 10.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, гостями которой станут представители блог-тура Павел Прокофьев и Дмитрий Носорев-Шилов. Блогеры, которые в в феврале отправились в путешествие по 11 регионам России, поделятся впечатлениями от увиденного в Пскове и Псковской области.

Отметим, что до конца года они организуют более девяти экспедиций по Серебряному ожерелью России.

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