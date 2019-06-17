Михаил Ведерников выступает за сохранение медучреждений в районах Псковской области

Меры по сохранению медицинских учреждений в небольших городах, поселках, районных центров будут принимать власти Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с медиками в понедельник, 17 июня, в детской областной больнице.

Глава региона и врачи говорили об основных проблемах сферы здравоохранение Псковской области, включая вопросы нехватки медицинских кадров и меры поддержки медиков. Также речь шла о развитии сети фельдшерско-акушерских пунктов в районах области.

Отметим, что по поручению губернатора Михиала Ведерникова разрабатывается комплекс дополнительных мер социальной поддержки медиков в Псковской области. Этот шаг необходим, так как в регионе нет кадрового запаса медработников, их дефицит составляет более 40 процентов.

В частности, в Пскове и Великих Луках обсуждается предложение построить два многоквартных дома — под служебное жилье для медиков.

«Мы бы хотели создать условия, чтобы врачам хотелось жить и работать в этих условиях, а не просто отрабатывать кредиты и квартиры», - подчеркнул глава региона.