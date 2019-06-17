Псковские журналисты назвали основные события минувшей недели, связанные с именем губернатора

Журналисты Псковского агентства информации в очередной раз составили рейтинг событий, так или иначе связанных с именем губернатора Михаила Ведерникова. На минувшей неделе в числе отмеченных оказались, к примеру, серия встреч с вице-премьерами Антоном Силуановым, Алексеем Гордеевым и Ольгой Голодец, а также с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Все это, отмечает агентство, не просто формальные встречи для наполнения повестки дня в СМИ Псковской области, а обсуждение конкретных проектов. Вот и ПАИ пишет, что «что рабочие командировки Михаила Ведерникова в Москву постепенно перестали быть фактором раздражения для представителей оппозиции. Все очень просто: каждая встреча в столице приносит понятный результат».

В результате Антон Силуанов поддержал идею разработки отдельной госпрограммы социально-экономического развития региона. Алексей Гордеев поддержал вхождение региона одним из первых в госпрограмму поддержки села.

Кроме того, куратором Псковской области назначен Денис Мантуров.

«Мы много времени и сил тратим для развития промышленного потенциала региона и вся эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли. Глава Минпромторга хорошо знает потенциал и возможности региона, в первую очередь в части промышленного развития. То, что Денис Валентинович принял решение стать нашим куратором, накладывает на нас особую ответственность, но я уверен, благодаря поддержке главы Минпромторга нам удастся сделать качественный рывок в развитии нашей Псковской области»,- заявил глава региона.

Еще одним событием для области стало известие о том, что фонд одобрил первую заявку Псковской области и выделил 161 млн рублей на проекты модернизации сетей и котельных в Пскове.

Финальным аккордом недели стала серия встреч с градоначальниками и обсуждение вопросов ремонта дорог и уборки улиц.

«Подрядчики не готовы убирать — расторгайте договор. Если местные не хотят убирать, не любят свой город — значит, будут убирать не местные, но будут убирать качественно», — заявил Михаил Ведерников.