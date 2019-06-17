В медучреждения Псковской области начало поступать новое оборудование

Новое медицинское оборудование поступить в Детскую областную клиническую больницу. Эту новость губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщали в ходе посещения медицинского учреждения 17 июня, в понедельник.

В больнице особенно ждут аппарат компьютерной томографии (КТ) и МРТ. Первый загружен так, что в 2 раза превышен норматив использования. А МРТ сломался больше пяти лет назад - обследование маленькие пациенты проходят в Псковской областной клинический больнице.

- Все это оборудование нам жизненно необходимо. К нам дети поступают со всей области, и наши врачи сталкиваются с наиболее сложными случаями, - отметил глав детской больницы Аркадий Гохман.

Оба аппарата будут приобретены за счет средств федерального бюджета, которые поступят в регион дополнительно по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минздравом и Минфином РФ.

Помимо этого, детская больница получит новый рентген-аппарат. Конкурс уже объявлен.

Всего же в этом году медицинские учреждения Псковской области получат оборудование на общую сумму более 500 млн рублей.Об этом на майской сессии Псковского областного Собрания заявил губернатор Михаил Ведерников.

За счет федеральных средств планируется приобрести магнитно-резонансные томографы, цифровые рентген аппараты, рентгендиагностические комплексы, маммографы, флюорографы, аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование и многое другое.