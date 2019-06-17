Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В медучреждения Псковской области начало поступать новое оборудование

17 июня 2019 года, 12:33

Новое медицинское оборудование поступить в Детскую областную клиническую больницу. Эту новость губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщали в ходе посещения медицинского учреждения 17 июня, в понедельник.

В больнице особенно ждут аппарат компьютерной томографии (КТ) и МРТ. Первый загружен так, что в 2 раза превышен норматив использования. А МРТ сломался больше пяти лет назад - обследование маленькие пациенты проходят в Псковской областной клинический больнице.

- Все это оборудование нам жизненно необходимо. К нам дети поступают со всей области, и наши врачи сталкиваются с наиболее сложными случаями, - отметил глав детской больницы Аркадий Гохман.

Оба аппарата будут приобретены за счет средств федерального бюджета, которые поступят в регион дополнительно по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минздравом и Минфином РФ.

Помимо этого, детская больница получит новый рентген-аппарат. Конкурс уже объявлен.

Всего же в этом году медицинские учреждения Псковской области получат оборудование на общую сумму более 500 млн рублей.Об этом на майской сессии Псковского областного Собрания заявил губернатор Михаил Ведерников.

За счет федеральных средств планируется приобрести магнитно-резонансные томографы, цифровые рентген аппараты, рентгендиагностические комплексы, маммографы, флюорографы, аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование и многое другое.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Лучшие спортсмены по итогам фестиваля ГТО в Пушгорах отправятся на отдых в «Артек»
В пятницу «Псковская правда» назовет победителей розыгрыша абонементов в фитнес-клуб
На фермерский фестиваль «Сыр и пряник» в Бебешкино приглашают жителей Псковской области
Подросток получил пулю в Великих Луках, играя в футбол: идёт розыск преступника
Известные блогеры поделятся своими впечатлениями от Пскова на пресс-конференции
Михаил Ведерников выступает за сохранение медучреждений в районах Псковской области
Псковские журналисты назвали основные события минувшей недели, связанные с именем губернатора
Более 20 километров гдовского шоссе отремонтируют до конца октября 2019 года
В Пскове запретят катание на лодках по реке Великой в дни Ганзы

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
16 июня 09:00

Наши земные ангелы-хранители

Перед Днем медицинского работника, который в этом году отмечают 16 июня, «Псковскую правду» завалили благодарностями врачам-профессионалам

Общество
14 июня 09:05

Покатушки с пользой

Бесплатные экскурсии на велосипедах организуют для псковичей трое волонтеров

Общество
13 июня 10:19

Дети. Лето. Сето

Школьники проведут летние каникулы в королевстве