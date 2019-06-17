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Общество

Более 20 километров гдовского шоссе отремонтируют до конца октября 2019 года

17 июня 2019 года, 12:00

В ближайшее время начнется ремонт участка гдовского шоссе протяженностью 23 километра. Работы стоимостью более 200 миллионов рублей завершатся до 31 октября нынешнего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Подрядчик уложит новое асфальтовое покрытие на участке от деревни Солоново до деревни Елизарово в Псковском районе, отремонтирует мосты, а также заменит водопропускные трубы.

Кроме того, на всем протяжении ремонтируемого участка установят новые автобусные остановки и нанесена разметка термопластиком.

Напомним, гдовская трасса на сегодняшний день – одна из самых разбитых в Псковской области.

Ремонт дорог находится под личным контролем губернатора региона Михаила Ведерникова. В частности, он неоднократно выезжал проверять качество гарантийного ремонта улиц Пскова. Добавим, что приемка ремонта дорог в Псковской области проходит при участии общественников и независимых экспертов.

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