В Пскове запретят катание на лодках по реке Великой в дни Ганзы

В целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятий Ганзейских дней Нового времени в период с 27 по 30 июня в Пскове закроют для лодок и других видов водного транспорта акваторию рек Великой и Псковы. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Ганзейскую дирекцию.

Речь идет об участках на реке Великой от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста, на реке Пскове от устья до автодорожного Кузнецкого моста.

Вдоль берегов реки именно в этих местах будут организованы сразу несколько площадок. В их числе спортивная площадка, на которой пройдут состязания по пляжному волейболу и ряд других. Кроме того, у воды организуют Ганзейскую ярмарку, ремесленники из разных стран мира представят здесь свои работы. На берегу реки Великой со стороны улицы Калинина будет организована экономическая площадка, где предприятия Псковской области презентуют свои возможности. Вдоль реки Псковы будут возведены концертные площадки, появится лагерь реконструкторов.

Ограничение вводится для маломерных судов, гидроциклов, байдарок, гребных лодок, спортивных парусных судов, прогулочных судов. Но, как уточнили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, запрет не коснется спасательных катеров, плавательных средств, задействованных в проведении международного фестиваля, судов, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой лицензионной основе.