Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове запретят катание на лодках по реке Великой в дни Ганзы

17 июня 2019 года, 11:06

В целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятий Ганзейских дней Нового времени в период с 27 по 30 июня в Пскове закроют для лодок и других видов водного транспорта акваторию рек Великой и Псковы. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Ганзейскую дирекцию.

Речь идет об участках на реке Великой от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста, на реке Пскове от устья до автодорожного Кузнецкого моста.

Вдоль берегов реки именно в этих местах будут организованы сразу несколько площадок. В их числе спортивная площадка, на которой пройдут состязания по пляжному волейболу и ряд других. Кроме того, у воды организуют Ганзейскую ярмарку, ремесленники из разных стран мира представят здесь свои работы. На берегу реки Великой со стороны улицы Калинина будет организована экономическая площадка, где предприятия Псковской области презентуют свои возможности. Вдоль реки Псковы будут возведены концертные площадки, появится лагерь реконструкторов.

Ограничение вводится для маломерных судов, гидроциклов, байдарок, гребных лодок, спортивных парусных судов, прогулочных судов. Но, как уточнили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, запрет не коснется спасательных катеров, плавательных средств, задействованных в проведении международного фестиваля, судов, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой лицензионной основе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Лучшие спортсмены по итогам фестиваля ГТО в Пушгорах отправятся на отдых в «Артек»
В пятницу «Псковская правда» назовет победителей розыгрыша абонементов в фитнес-клуб
На фермерский фестиваль «Сыр и пряник» в Бебешкино приглашают жителей Псковской области
Подросток получил пулю в Великих Луках, играя в футбол: идёт розыск преступника
Известные блогеры поделятся своими впечатлениями от Пскова на пресс-конференции
Михаил Ведерников выступает за сохранение медучреждений в районах Псковской области
Псковские журналисты назвали основные события минувшей недели, связанные с именем губернатора
В медучреждения Псковской области начало поступать новое оборудование
Более 20 километров гдовского шоссе отремонтируют до конца октября 2019 года

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мы ждём Ганзу
Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пскове. Планируется, что город посетят более 500 тысяч гостей.

Общество
16 июня 09:00

Наши земные ангелы-хранители

Перед Днем медицинского работника, который в этом году отмечают 16 июня, «Псковскую правду» завалили благодарностями врачам-профессионалам

Общество
14 июня 09:05

Покатушки с пользой

Бесплатные экскурсии на велосипедах организуют для псковичей трое волонтеров

Общество
13 июня 10:19

Дети. Лето. Сето

Школьники проведут летние каникулы в королевстве