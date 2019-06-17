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Общество

В Псковской области разрабатывают дополнительный пакет социальных мер поддержки врачей

17 июня 2019 года, 10:58

В понедельник, 17 июня, губернатор Михаил Ведерников во время визита в Детскую областную больницу рассказал врачам о разрабатываемом в регионе дополнительном пакете социальных мер поддержки для медперсонала. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам главы региона, кадровый дефицит в Псковской области достиг 43 процентов.

«Запаса кадров у нас нет, тенденция тревожная, поэтому нужен комплекс долгосрочных эффективных мер», - сказал Михаил Ведерников.

Глава субъекта озвучил ряд из обсуждаемых сейчас предложений. К примеру, строительство двух больших домов – в Пскове и Великих Луках, где предоставляли бы служебное жилье для медиков с последующей приватизацией квартир. Обсуждается и выделение земельных участков для строительства жилья.

«Мы бы хотели создать условия, чтобы врачам хотелось жить и работать в этих условиях, а не просто отрабатывать кредиты и квартиры», - сказал глава региона.

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