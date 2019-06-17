Псковичей приглашают 20 июня на традиционное «ершистое» гуляние в Дом ремёсел

В четверг, 20 июня, в 18.30 в Доме ремесел (улица Некрасова, дом 8) состоится открытие выставки-гуляния «Псковские ерши». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Традиционное псковское «ершистое» гуляние пройдет четвертый раз, чтобы «напомнить всему честному миру о том, что Псков – город отменных рыбаков, неповторимых художников, классных гармонистов-скобарей, знаменитой царской псковской ухи из ершей».

Запланированы конкурс поплавков и мастер-класс по моментальному портрету петербуржской художницы Марии Туриной. В ершиную (ершовую, ершистую) кампанию приглашают всех желающих.

Подробности по телефонам: 8(8112) 66-17-49, 8(8112) 62-23-34