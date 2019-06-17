Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Псковичей приглашают 20 июня на традиционное «ершистое» гуляние в Дом ремёсел

17 июня 2019 года, 10:35

В четверг, 20 июня, в 18.30 в Доме ремесел (улица Некрасова, дом 8) состоится открытие выставки-гуляния «Псковские ерши». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Традиционное псковское «ершистое» гуляние пройдет четвертый раз, чтобы «напомнить всему честному миру о том, что Псков – город отменных рыбаков, неповторимых художников, классных гармонистов-скобарей, знаменитой царской псковской ухи из ершей».

Запланированы конкурс поплавков и мастер-класс по моментальному портрету петербуржской художницы Марии Туриной. В ершиную (ершовую, ершистую) кампанию приглашают всех желающих.

Подробности по телефонам: 8(8112) 66-17-49, 8(8112) 62-23-34

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Лучшие спортсмены по итогам фестиваля ГТО в Пушгорах отправятся на отдых в «Артек»
В пятницу «Псковская правда» назовет победителей розыгрыша абонементов в фитнес-клуб
На фермерский фестиваль «Сыр и пряник» в Бебешкино приглашают жителей Псковской области
Подросток получил пулю в Великих Луках, играя в футбол: идёт розыск преступника
Известные блогеры поделятся своими впечатлениями от Пскова на пресс-конференции
Михаил Ведерников выступает за сохранение медучреждений в районах Псковской области
Псковские журналисты назвали основные события минувшей недели, связанные с именем губернатора
В медучреждения Псковской области начало поступать новое оборудование
Более 20 километров гдовского шоссе отремонтируют до конца октября 2019 года

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
11 июня 09:59

Накрыли поляну

Пушкины из людей, зайцы из сена, музыкальные инструменты из лодок — то ли еще было ой-ой-ой!

Культура / Литература
7 июня 10:53

Вместе спасём планету

Экологической грамоте научат детей книги в жанре фэнтези

Культура / Театр
4 июня 16:53

Аплодисменты от артистов

О зарплатах актеров, собственной региональной премии и федеральном статусе Псковского театра говорил губернатор с актерами