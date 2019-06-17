Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Из великолукской больницы ушёл и без вести пропал 36-летний Виктор Касьянов (ФОТО)

17 июня 2019 года, 10:14

Разыскивается 36-летний Виктор Касьянов, который 30 мая нынешнего года ушёл из больницы в Великих Луках и бесследно исчез. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция просит помочь в поисках Виктора Касьянова.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Проживает пропавший мужчина в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая в 18.00, когда он шел по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Его рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Касьянова, полицейские просят обратиться по телефонам: +7(953)2474576, +7(911)8833883 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С завтрашнего дня в Бугрово стартует трёхдневный фестиваль «Затея сельской остроты»
Двое новгородцев, размещавших в Пскове тайники с наркотиками, получили 18 лет колонии на двоих
Зампрокурора области 27 июня ответит на вопросы жителей Пушкиногорского района
В Великих Луках прошел Олимпийский день
Полицейские устанавливают очевидцев ДТП в Пскове
Полицейские ищут великолучанина, пропавшего из больницы
Губернатор поручил сдать садик в Великих Луках до конца лета
Пятиклассники будут учить физику под руководством курчатовских ученых
Михаил Ведерников поздравил медиков с профессиональным праздником

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
28 мая 14:06

Молния уничтожила купол церкви в Камно

Огонь чудом не тронул икону Николая Чудотворца (ФОТО)

Происшествия / Преступление
23 мая 09:53

Задержали на немецком: Репетитор приставал в Печорах к ученицам

Психолог рассказала, как родителям уберечь ребенка

Происшествия
10 апреля 17:32

Убил по пути

Псковский браконьер подстрелил беременную самку лося, носившую двух детёнышей