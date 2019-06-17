Из великолукской больницы ушёл и без вести пропал 36-летний Виктор Касьянов (ФОТО)

Разыскивается 36-летний Виктор Касьянов, который 30 мая нынешнего года ушёл из больницы в Великих Луках и бесследно исчез. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Проживает пропавший мужчина в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая в 18.00, когда он шел по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Его рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Касьянова, полицейские просят обратиться по телефонам: +7(953)2474576, +7(911)8833883 или 02.