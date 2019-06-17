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Происшествия

Двое новгородцев, размещавших в Пскове тайники с наркотиками, получили 18 лет колонии на двоих

17 июня 2019 года, 09:57

Двоих жителей Новгородской области отправили в колонию строгого режима за продажу наркотиков в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2017 года 23-летний и 27-летний мужчины размещали закладки на территории областного центра. Информацию о местах закладок они сообщали так называемому куратор, который в свою очередь через интернет продавал спрятанные в городе наркотики.

В общей сложности злоумышленникам удалось разместить 13 закладок наркотического средства (производное Н-метилэфедрона).

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, а другому – 9 лет 1 месяц.

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