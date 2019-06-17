Зампрокурора области 27 июня ответит на вопросы жителей Пушкиногорского района

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 27 июня организует личный прием граждан в прокуратуре Пушкиногорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Пушкиногорского района Павлу Михайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдет по адресу: Пушкинские Горы, улица Пушкинская, дом 40а

Начало в 17.00.