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Общество

Зампрокурора области 27 июня ответит на вопросы жителей Пушкиногорского района

17 июня 2019 года, 09:49

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 27 июня организует личный прием граждан в прокуратуре Пушкиногорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Пушкиногорского района Павлу Михайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдет по адресу: Пушкинские Горы, улица Пушкинская, дом 40а

Начало в 17.00.

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