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Спорт

В Великих Луках прошел Олимпийский день

16 июня 2019 года, 17:46

 Спортивный праздник собрал  прославленных спортсменов, творческие коллективы и множество гостей. 

На церемонии открытия выступил коллектив мажореток «Золотые погоны», почетные гости пожелали участникам соревнований интересной и бескомпромиссной борьбы. Гости большого спортивного праздника увидели показательные выступления воспитанников клуба спортивных единоборств «Отечество» и клуба «Маргелов». Ребята показали собравшимся разные техники борьбы. После торжественного открытия участники праздника разошлись по 10 спортивным площадкам, где начались соревнования по пляжному волейболу, шахматам, воркауту, мини-футболу, легкой атлетике, городошному спорту, стрельбе из блочного лука. 

Олимпийский день в Псковской области проходит в десятый раз, а на всероссийском уровне — тридцатый. Заявка Псковской области стала одной из пятнадцати лучших по стране, в результате чего получила грант на проведение праздника от Олимпийского комитета России. Кроме спортивной составляющей, участников и гостей праздника ждет  и культурная программа: на концерте выступят коллективы Delight Effect и AILVI. Почетными гостями праздника стали двукратный призер Олимпиады 1980 в академической гребле Нина Черемисина, заслуженные мастера спорта СССР Мария Фадеева, Марина Студнева, великолукский боец ММА, бронзовый призер Чемпионата России по смешанным боевым единоборствам Руслан Шамилов и заслуженный тренер РФ, мастер спорта международного класса по велоспорту Александр Филиппов.


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