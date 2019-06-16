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Происшествия

Полицейские устанавливают очевидцев ДТП в Пскове

16 июня 2019 года, 14:06

ДТП произошло в областном центре 28 февраля 2019 года: около 16 часов 30 минут у дома №29/31 по Рижскому проспекту неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на женщину, которая двигалась по дворовой территории. В результате, пешеходу причинён тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по адресу: г.Псков, ул.Инженерная, д.№4«а», каб.№309 или позвонить по телефонам: 596-358 или 02.


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