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Происшествия

Полицейские ищут великолучанина, пропавшего из больницы

16 июня 2019 года, 10:03

 

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Касьянова Виктора Викторовича, 1983 года рождения. По имеющимся данным, 30 мая 2019 года он ушел из больницы города Великие Луки. Проживает Касьянов в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая текущего года в 18 часов, когда он шел по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В.В.Касьянова, просят обратиться по телефонам: 89532474576, 89118833883 или 02.


Фото УМВД России по Псковской области
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