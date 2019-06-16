Губернатор поручил сдать садик в Великих Луках до конца лета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с главой Великих Лук Николаем Козловским и обсудил вопросы жизнеобеспечения южной столицы и строительства социальных объектов.

Михаил Ведерников поручил наладить работу с обращениями граждан.



На строительной площадке нового детского сада на 140 мест на улице Первомайской есть небольшое отставание от графика, констатировал Глава Великих Лук. Губернатор поручил усилить бригады строителей с тем, чтобы нагнать упущенное время и сдать объект в срок — до конца лета. Что касается строительства новой школы в районе улиц Заслонова, Антонова и Щорса то, по словам Николая Козловского, в настоящее время решаются процедурные вопросы.

Николай Козловский доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к новому отопительному сезону 2019–2020. По словам Главы города, работы на тепловых и водопроводных сетях, а также объектах жилищно-коммунального хозяйства идут по графику.

