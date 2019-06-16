Михаил Ведерников поздравил медиков с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил врачей, фельдшеров и медсестер с Днем медицинского работника.

Уважаемые работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем медицинского работника! - говорится в поздравлении главы региона.

Работа в системе здравоохранения — это благородный, необходимый, но эмоционально и физически тяжелый труд. Во многом именно по этой причине врач — это одна из самых уважаемых профессий в мире.

В Псковской области каждый медицинский работник буквально трудится за двоих: укомплектованность основными кадрами государственных организаций составляет всего 43%.

Всем, кто работает в системе регионального здравоохранения, я выражаю искреннее уважение и благодарность. Администрация области видит одной из своих приоритетных задач обеспечение комфортных и достойных условий для вашего труда.

Пока наши возможности ограничены, но мы делаем все, что в наших силах: увеличиваем финансирование на служебное жилье и льготную ипотеку, вводим дополнительные выплаты для студентов-«целевиков», врачей-ординаторов и специалистов села.

Мы разрабатываем новые меры поддержки и будем продолжать это делать до тех пор, пока полностью не решим вопрос кадрового дефицита в системе здравоохранения Псковской области.

Поздравляю вас с профессиональным праздником и от всей души желаю успехов, здоровья и благополучия