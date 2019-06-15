Елена Новичкова: Для создания динамичного образа мы выбрали ансамбль в бежевых тонах

Стилист проекта «Модная революция» Елена Новичкова рассказала, как работала над образом июньской участницы проекта «Модная революция» Анастасией Михайловой:

«Наша участница — очень красивая девушка. Она энергична, активна, обладает бросающими вызов чертами лица и яркими блестящими глазами. Ее образу в целом хотелось добавить динамики. Для создания динамичного и запоминающегося образа в деловом стиле мы выбрали ансамбль в бежевых тонах. Такой комплект, без сомнений, может стать частью базового гардероба девушки. Нарядным образом стало яркое платье из жаккарда длины миди, которое подчеркнуло женственный силуэт нашей героини. Платье миди показывает наличие у девушки чувства стиля и изысканности. Такой вариант подойдет для романтических прогулок, выходов на торжественное мероприятие или в качестве изделия для особого случая. Для повседневного образа мы выбрали модную куртку из денима и брюки с высокой посадкой. Брюки с завышенной талией подчеркивают женственные изгибы фигуры и создают стильный образ. Особую изюминку добавляет сочетание льняных розовых брюк с расслабленным, остромодным, многоликим денимом».

Полностью преображение Анастасии Михайловой можно посмотреть здесь.