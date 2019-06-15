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Культура

Выставка детских рисунков «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» открылась в Пскове

15 июня 2019 года, 10:32

В Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» открылась выставка рисунков участников Международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных». Открытие выставки состоялось в рамках Международной библиотечной конференции «Культура приграничья», приуроченной к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В конкурсе приняли участие юные жители пограничных территорий Псковской области и Латвии, Эстонии, Беларуси. 78 участников в возрасте от 10 до 17 лет представили свои рисунки и сочинения к ним. В Пскове активное участие в мероприятии приняли воспитанники творческой студии «Полосатый кот». Конкурсанты показали незаурядную фантазию, отразив различные аспекты деятельности Ганзы и Ганзейского союза. На их рисунках изображены корабли, костюмы средневековья, разные жанровые сценки и многое другое.

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