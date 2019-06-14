В Псковской области продолжают создавать благоприятный бизнес-климат

В Псковской области продолжают устранять барьеры для ведения бизнеса и и создавать благоприятный экономический климат. Итоги совместной работы за 2018 год подвели губернатор региона Михаил Ведерников и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв на встрече 14 июня, в пятницу.

Мурылёв отметил, что при поддержке губернатора удалось внести изменения в в три закона Псковской области, регулирующих предпринимательскую деятельность, что облегчило возможность ведения бизнеса.