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Экономика

В Псковской области продолжают создавать благоприятный бизнес-климат

14 июня 2019 года, 17:44

В Псковской области продолжают устранять барьеры для ведения бизнеса и и создавать благоприятный экономический климат. Итоги совместной работы за 2018 год подвели губернатор региона Михаил Ведерников и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв на встрече 14 июня, в пятницу.

Мурылёв отметил, что при поддержке губернатора удалось внести изменения в в три закона Псковской области, регулирующих предпринимательскую деятельность, что облегчило возможность ведения бизнеса.


Фото Сергея Герасимова
В качестве остающихся проблема уполномоченный по защите прав предпринимателей назвал высокую налоговую нагрузку и тарифы не энергоресурсы. По мнению Аркадия Мурылёва, необходимо разработать региональную программу, которая бы позволила компенсировать часть затрат на электроэнергию.

Губернатор Михаил Ведерников в целом предложение одобрил. Он отметил, что важно четко прописать критерии предоставления такой компенсации.

По мнению главы региона, важно также проработать вопрос оказания поддержки и турбизнесу, чтобы простимулировать развитие туристской инфрастуктуры, например, небольших гостиниц, гостевых домов. Бизнес-омбудсмен заявил, что будет работать над этим вопросом и встретиться с представителями туриндустрии для обсуждения предложений по конкретным мерам поддержки.

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