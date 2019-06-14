В Псковской области продолжают создавать благоприятный бизнес-климат

В Псковской области продолжают устранять барьеры для ведения бизнеса и и создавать благоприятный экономический климат. Итоги совместной работы за 2018 год подвели губернатор региона Михаил Ведерников и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв на встрече 14 июня, в пятницу.
Мурылёв отметил, что при поддержке губернатора удалось внести изменения в в три закона Псковской области, регулирующих предпринимательскую деятельность, что облегчило возможность ведения бизнеса.
В качестве остающихся проблема уполномоченный по защите прав предпринимателей назвал высокую налоговую нагрузку и тарифы не энергоресурсы. По мнению Аркадия Мурылёва, необходимо разработать региональную программу, которая бы позволила компенсировать часть затрат на электроэнергию.
Фото Сергея Герасимова
Губернатор Михаил Ведерников в целом предложение одобрил. Он отметил, что важно четко прописать критерии предоставления такой компенсации.
По мнению главы региона, важно также проработать вопрос оказания поддержки и турбизнесу, чтобы простимулировать развитие туристской инфрастуктуры, например, небольших гостиниц, гостевых домов. Бизнес-омбудсмен заявил, что будет работать над этим вопросом и встретиться с представителями туриндустрии для обсуждения предложений по конкретным мерам поддержки.