Федеральное кураторство позволит сделать Псковской области рывок в развитии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что кураторство региона со стороны министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова позволит сделать качественный рывок в развитии области.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что кураторство региона со стороны министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова позволит сделать качественный рывок в развитии области.
Денис Мантуров хорошо знает экономические возможности Псковской области, подчеркнул глава региона.
«Я уверен, благодаря поддержке Главы Минпромторга нам удастся сделать качественный рывок в развитии нашей Псковской области», — заявил Михаил Ведерников.
Отметим, что губернатор Михаил Ведерников ранее заручился поддержкой первого заместителя председателя правительства России Антона Силуанова в разработке государственного программы развития Псковской области.