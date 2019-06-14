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Политика / Власть

Федеральное кураторство позволит сделать Псковской области рывок в развитии

14 июня 2019 года, 17:21

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что кураторство региона со стороны министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова позволит сделать качественный рывок в развитии области.

Губернатор Михаил Ведерников мобилизует федеральную поддержку Псковской области
Фото Сергея Герасимова
Глава региона рассказал, что возможность кураторства он с министром обсуждал на встрече 10 июня. «Мы много времени и сил тратим для развития промышленного потенциала региона и вся эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с министерством», - отметил Михаил Ведерников.

Денис Мантуров хорошо знает экономические возможности Псковской области, подчеркнул глава региона.

«Я уверен, благодаря поддержке Главы Минпромторга нам удастся сделать качественный рывок в развитии нашей Псковской области», — заявил Михаил Ведерников.

Отметим, что губернатор Михаил Ведерников ранее заручился поддержкой первого заместителя председателя правительства России Антона Силуанова в разработке государственного программы развития Псковской области.

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