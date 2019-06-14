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Общество

По пути в Казахстан великолукский боец Руслан Шамилов станет гостем Олимпийского дня

14 июня 2019 года, 16:22

Гостем Олимпийского дня в Великих Луках, который состоится 16 июня, станет боец ММА Руслан Шамилов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Спортсмен посетит праздник по пути в Казахстан, где 28 июня проведет бой серии М-1 против Владимира Трусова. Сейчас у великолучанина три победы в профессиональной карьере и ни одного поражения. Гостей праздника ждёт в фотосессии с борцом. Кроме того, зрителей Олимпийского дня также ожидает массовая зарядка на острове Дятлинка

Вечером гости праздника увидят концерт с участием пост-рок группы Delight Effect, в составе которой поет серебряный голос Дельфийских игр Ангелина Семенова.

Завершится программа сольным великолукским дримпоп-проектом AILVI, известным за пределами Псковской области.

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