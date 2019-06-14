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Общество

Сняться в историческом фильме Игоря Угольникова приглашают жителей Псковской области

14 июня 2019 года, 15:20

Жителей Псковской области приглашают на съемки фильма Игоря Угольникова «Учености плоды», которые будут проходить в Пушкинских Горах с 9 по 10 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для участия в съемочном процессе приглашаются мужчины и женщины от 18 до 65 лет, а также дети от 8 до 18 лет. Необходимы люди среднего роста и телосложения (не выше 180 см и не больше 54 размера одежды).

Для желающих принять участие в съемках будет организована предварительная встреча.

В Пскове она пройдет 1 июля в 18:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции на улице Пушкина, дом 13а, третий этаж.

Фильм исторический, поэтому существуют ограничения по внешнему виду.

Справки по телефонам: (8112) 29-18-30, +7(911)395-77-63.

Установочная встреча для жителей Пушкинских Гор состоится 2 июля в 14.00 в Культурно-досуговом центре на улице Садовой, дом 1.

Справки по телефону в Пушкинских Горах: (81146) 2-33-03, 2-33-52.

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