На трёхдневный фестиваль «Затея сельской остроты» приглашают всех желающих в Бугрово

С 18 по 24 июня почитатели народного творчества в пятнадцатый раз соберутся на территории музейного комплекса «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово на фестиваль «Затея сельской остроты». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном Центре народного творчества.

В нынешнем году свои работы представят более тридцати трех любительских театров и фольклорных коллективов из пятнадцати районов Псковской области, Пскова и Великих Лук.

Также участниками станут две театральные студии «Игра» и «Йорик» из Латвии (Резекне).

В четырехдневную афишу фестиваля включены 36 названий. Это спектакли, представления, фольклорные программы. «Затея сельской остроты» знакомит с литературным наследием великого русского поэта Пушкина, русской классики, работами современных драматургов и писателей, а также демонстрирует жизнь современного села, сельские традиции и обряды.