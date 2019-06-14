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Общество

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать Псковскую область

14 июня 2019 года, 14:46

В пятницу, 14 июня, губернатор Михаил Ведерников заявил о том, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров станет куратором Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Глава Минпромторга хорошо знает потенциал и возможности региона, в первую очередь в части промышленного развития. То, что Денис Валентинович принял решение стать нашим куратором, накладывает на нас особую ответственность», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона выразил уверенность, что благодаря поддержке Дениса Мантурова Псковская область сможет сделать качественный рывок в своем развитии.

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