Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать Псковскую область

В пятницу, 14 июня, губернатор Михаил Ведерников заявил о том, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров станет куратором Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Глава Минпромторга хорошо знает потенциал и возможности региона, в первую очередь в части промышленного развития. То, что Денис Валентинович принял решение стать нашим куратором, накладывает на нас особую ответственность», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона выразил уверенность, что благодаря поддержке Дениса Мантурова Псковская область сможет сделать качественный рывок в своем развитии.