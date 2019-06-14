Элеонора Симагина: Косметическое отбеливание – абсолютно безопасная и безболезненная процедура

В июне участница проекта «Модная революция» Анастасия Михайлова побывала в студии отбеливания зубов. Это одна из новых процедур в рамках проекта.

Специалист по отбеливанию зубов Элеонора Симагина рассказала об этой косметической процедуре:

- Косметическое отбеливание — абсолютно безопасная и безболезненная процедура. Она не наносит вреда эмали зубов, винирам и коронкам. За 45 минут отбеливания можно добиться осветления до восемнадцати тонов. Световые пломбы тоже отбеливаются. Процедура производится по американской технологии за счет специального отбеливающего геля и лампы zoom четвертого поколения. Эффект сохраняется в течение полугода. А белоснежная улыбка позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Полностью преображение Анастасии Михайловой можно посмотреть здесь.