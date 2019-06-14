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Общество

Элеонора Симагина: Косметическое отбеливание – абсолютно безопасная и безболезненная процедура

14 июня 2019 года, 11:39

В июне участница проекта «Модная революция» Анастасия Михайлова побывала в студии отбеливания зубов. Это одна из новых процедур в рамках проекта. 

Специалист по отбеливанию зубов Элеонора Симагина рассказала об этой косметической процедуре:

- Косметическое отбеливание — абсолютно безопасная и безболезненная процедура. Она не наносит вреда эмали зубов, винирам и коронкам. За 45 минут отбеливания можно добиться осветления до восемнадцати тонов. Световые пломбы тоже отбеливаются. Процедура производится по американской технологии за счет специального отбеливающего геля и лампы zoom четвертого поколения. Эффект сохраняется в течение полугода. А белоснежная улыбка позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Полностью преображение Анастасии Михайловой можно посмотреть здесь

Зубы станут заметно белее.
Фото Татьяны Родиной.
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