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Общество

Пять современных жилых комплексов покажут 15 июня будущим псковским новосёлам

14 июня 2019 года, 12:20

Псковская «Комсомолка» приглашает в очередной Тур по новостройкам, который состоится 15 июня. Будущие новоселы смогут посетить пять современных жилых комплексов: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Образцовый квартал» (улица Крестки, 7); ЖК «Европа» (улица Пражская 8/12); новый дом на Запсковье (улица Крупская, 24), SMART-квартал (улица Инженерная, 119 и улица Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского бат. 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.
Фото предоставлено «Комсомольской правдой – Псков».
На месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Отъезд от «Дома печати» (улица Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

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