Пять современных жилых комплексов покажут 15 июня будущим псковским новосёлам

Псковская «Комсомолка» приглашает в очередной Тур по новостройкам, который состоится 15 июня. Будущие новоселы смогут посетить пять современных жилых комплексов: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Образцовый квартал» (улица Крестки, 7); ЖК «Европа» (улица Пражская 8/12); новый дом на Запсковье (улица Крупская, 24), SMART-квартал (улица Инженерная, 119 и улица Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского бат. 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.