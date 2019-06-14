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Общество

В Пскове готовятся к приёмке отремонтированных улиц Железнодорожной и Рельсовой

14 июня 2019 года, 11:35

В Пскове отремонтировали участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приемка выполненных работ состоится состоится в скором времени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ремонт улицы Льва Толстого продолжается. Сейчас подрядчик устанавливает на объекте бордюрный камень, после чего начнет замену изношенного асфальтового покрытия.

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт дорог в Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе направят почти 450 миллионнов рублей.

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