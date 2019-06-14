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Общество

Землю с псковских воинских захоронений разместят в гильзах и установят у храма в Подмосковье

14 июня 2019 года, 10:59

В субботу, 22 июня, Псковская область станет участником всероссийской акции «Горсть памяти». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

После траурного митинга и возложения цветов у Вечного огня в областном центре в специально подготовленные кисеты заберут землю с воинского захоронения.

Забор земли пройдет более чем на 700 воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны в Псковской области. Все кисеты отправят в Петербург, а оттуда их переправят в Москву. Землю поместят в гильзу от артиллерийского снаряда, после чего ее заложат у основания главного храма ВС РФ.

Храм построят в Подмосковье в парке «Патриот».

Отметим, что 13 июня президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в июле в Себежском районе состоится ежегодная Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Латвии и Белоруссии на Кургане Дружбы.

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