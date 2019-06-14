Специально для школьников 16 июня в Великих Луках проведут Олимпийский квест

Полсотни великолукских школьников пройдут Олимпийский квест, который состоится в городе на Ловати 16 июля в рамках Олимпийского дня. К этому событию школьники готовились несколько недель. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По итогам соревнований выберут тройку лидеров, награждение которых пройдет в этот же день.

Все участники квеста получат олимпийский дневник с информацией об олимпийском движении и выдающихся спортсменах. На каждой учебной неделе с левой стороны страницы находятся общие сведения об истории Олимпийских игр, основах олимпизма, выдержки из Олимпийской хартии. А с правой стороны – информация о развитии спорта в Псковской области.

Напомним, на площадке Олимпийского дня на острове Дятлинка ожидается более двух тысяч участников и зрителей.