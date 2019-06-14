До 14 июня жители Куньи могут задать вопросы зампрокурору области Виктору Борисенко

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в июне проведет личный прием граждан в прокуратуре Куньинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области, необходимо до 14 июня обратиться к прокурору Куньинского района Станиславу Федорову-Семенову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Встреча пройдет по адресу: поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 41.