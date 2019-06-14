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Общество

В Сербию на масштабные учения по борьбе с терроризмом отправились псковские десантники

14 июня 2019 года, 09:53

Более двухсот псковских десантников отправились в Сербию на учения «Славянское братство – 2019», которые пройдут с 14 по 27 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Погрузка личного состава в самолеты военно-транспортной авиации прошла 13 июня на аэродроме «Кресты».

Прибыв в район учений, военнослужащим из трёх стран предстоит пройди подготовку, а затем принять участие в церемонии открытия учений в военном городке в Панчево.

Всего участниками учений станут порядка 600 десантников. Военнослужащие будут отрабатывать специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач.

На учении задействуют более пятидесяти единиц колесной и гусеничной военной техники и самолеты военно-транспортной авиации Ил-76МД.

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